Горняк22: День подразделений наркоконтроля МВД РФ 2021: история и традиции
Полиция. Фото: Анна Меньшикова, Толк
Ежегодно 6 декабря свой профессиональный праздник отмечают сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков. Рассказываем об истории и традициях праздника
История Дня подразделений наркоконтроля МВД РФ
Специальные подразделения в системе МВД РФ, которые занимаются контролем сбыта наркотиков, появились в 1991 году. Этот исторический период последних дней существования СССР был очень тяжелым, и поэтому появилась необходимость образования нового спецподразделения. Об этом сообщает портал calend.ru.
День образования подразделений по контролю за оборотом наркотиков системы МВД РФ отмечают с 2016 года. Соответствующее распоряжение подписал министр МВД РФ 23 ноября.Полиция Фото: pixabay.com
Традиции Дня подразделений наркоконтроля МВД РФ
В этот день все, кто имеет отношение к данному ведомству, принимают поздравления от своих близких и коллег по работе.
6 декабря сотрудников МДВ награждают дипломами и грамотами, присваивают внеочередные воинские звания и выписывают премии.
Этот праздник в Украине отмечают 30 октября, в Белоруссии – 9 октября, а в Кыргызстане – 22 апреля.