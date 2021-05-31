Горняк22: Оправдает ли в этом году алтайский минстрой надежды сотен ожидающих жилье сирот

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Сертификаты, долевки и вторичный рынок: как краевые власти намерены решать проблему по обеспечению квадратными метрами детей-сирот

В Алтайском крае продолжается расследование уголовного дела в отношении чиновников Регионального жилищного управления, сорвавших в прошлом году программу по обеспечению жильем детей-сирот. В результате возможной халатности краю пришлось вернуть федеральному центру не освоенные 561 млн рублей, а сотни сирот остались без долгожданных квадратных метров. 28 мая глава минстроя края Иван Гилев рассказал, какие выводы сделали чиновники и есть ли у них шанс справиться с поставленной задачей в 2021 году.

Проблема не потеряла остроту

В прошлом году срыв программы в минстрое объяснили тем, что дополнительное субсидирование из федерального бюджета поступило поздно – в середине сентября, и жилуправлению элементарно не хватило времени на то, чтобы выполнить все предусмотренные законодательством процедуры по выкупу недвижимости для сирот.

04 декабря, 9:09

Более 300 квартир для детей-сирот приобрели в Алтайском крае

Первые пять лет жилье предоставляют по договору найма, а затем, если заключение органов опеки положительное, заключают договор соцнайма жилья, по которому можно приватизировать квартиру

Однако, отметил Гилев, проблема не потеряла остроты и в этом году. Деньги на приобретение недвижимости в принципе есть – предусмотрено 605 млн рублей, половину из них выделил край. Это в два раза меньше прошлогодней суммы, но и их еще нужно как-то освоить.

«Конечно, опасения есть. Мы каждый год ходим по грани. Купить 400 квартир в год, а это, получается, по две в день, на региональном жилищном рынке проблематично, учитывая то, что они должны соответствовать определенным требованиям», – отметил Гилев.

Он добавил, что, несмотря на сложности, министерство обычно справляется с этой задачей – прошлый год был исключением – и приобретает по 300-400 квартир в год (400 квартир – это примерно 3% от общего числа, введенных в регионе в 2020 году, например). Однако этого не достаточно, чтобы удовлетворить растущий спрос. Ежегодно реестр нуждающихся в жилье пополняют 700-800 сирот.

Деньги сейчас, квартиры потом

Сложности добавляет и то, что застройщики неохотно выходят на аукционы по поставке жилья для выкупа жилуправлением – это им «не очень-то интересно», сказал Гилев. Ситуацию может изменить участие государства в долевом строительстве, что стало возможно с августа прошлого года, после внесения поправок в действующее законодательство, разрешивших размещать бюджетные деньги на эскроу-счетах.

«Конечно, «деньги сейчас, квартира потом» – не очень удобный механизм. Тем не менее мы готовы работать по этой схеме и уже прорабатываем варианты с застройщиками. Это позволит «зарезервировать» однокомнатные квартиры на первичном рынке, которые распродаются еще на стадии закладки фундамента. Но и их поставлять нам по 100 квартир в год строители не могут, да и, если честно, не очень-то и хотят», – поделился глава минстроя.

«Вторичка» для сироты

Еще один выход из сложной ситуации – приобретение жилья на вторичном рынке. Это стало возможным после принятия постановления, снявшего ограничения к возрасту домов, в которых можно закупать недвижимость для сирот.

С начала 2021 года региональное жилуправление приобрело 78 квартир для детей-сирот, из них 60 – на первичном рынке. Заключено 38 контрактов на покупку жилых помещений, 22 находятся на стадии заключения. Всего в этом году запланировано приобрести 300 квартир.

Этот механизм жилуправление опробовало в прошлом году, приобретя на вторичном рынке жилья 200 квартир.

«Здесь сложность в том, что для частного лица продажа недвижимости через госзакупки – достаточно сложная процедура. Поэтому мы работаем через посредников – либо риелторов, либо предпринимателей, занимающихся выкупом квартир. Они находят подходящую жилплощадь – не менее 28 и не более 33 кв. метров не в аварийном доме, приводят в соответствие с требованиями и выставляют нам на торги», – разъяснил Иван Гилев.

Из чего именно складывается маржа для перекупщиков, он не уточнил, но призвал предпринимательское сообщество к сотрудничеству.

Сертификат в помощь

Большие надежды краевые власти возлагают на жилищные сертификаты, по которым сироты смогут самостоятельно выбирать и покупать себе недвижимость, причем сразу в собственность и в любом муниципалитете края.

Получить сертификат может сирота не младше 23 лет, ему необходимо иметь судебное решение о предоставлении жилого помещения, вступившее в силу до января 2019 года. Кроме того, он должен доказать свою готовность к самостоятельной жизни, то есть не состоять на учете у нарколога и не иметь не погашенную судимость.

По подсчетам чиновников, на данный момент под эту категорию попадает примерно 400 человек из 6 тыс. сирот нуждающихся в жилье.

«Мы рассчитываем на то, что сертификаты будут получать уже взрослые, самостоятельные люди, которые смогут добросовестно и благоразумно распорядиться выплатой. Ведь если жилье, которое предоставляет сироте государство, в течение пяти лет находится в соцнайме, это своего рода подстраховка, то приобретенное по сертификату сразу оформляется в собственность», – уточнил руководитель минстроя.

Сумма выплаты составляет чуть более 1,3 млн рублей. Понятно, что на эти деньги в краевой столице сложно подыскать достойное жилье. Однако обладатели сертификата, подчеркнул Гилев, могут добавить к этой сумме материнский капитал или ипотечный кредит.

И уже есть те, кто посчитал, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. По данным ведомства, за май было подано 60 заявлений от сирот, заявочная кампания продлится до 1 июля. Всего власти планируют выдать 170 сертификатов в этом году.

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