Горняк22: 12-летний мальчик сорвался с горы в Алтайском крае

МЧС. Спасение Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Алтайские спасатели призвали родителей следить за своими детьми и не допускать их одних к местам повышенной опасности

30 мая с горы Чертов палец в селе Катунь Алтайского района упал 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба МЧС по Алтайскому краю.

Спасатели на носилках спустили ребенка к подножью горы и доставили до кареты скорой помощи. Он был госпитализирован в Горно-Алтайскую городскую больницу.

В ведомстве уточнили, что эта гора славится своим чудесным видом и удобным доступом, но многие, по данным спасателей, пренебрегают техникой безопасности.

Ранее сообщалось, что люлька с рабочими упала с высоты на стройке в Новосибирске.

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