Горняк22: Российские спутники сняли солнечное затмение на поверхности Земли
Луна. Ночь. Затмение Фото: Pexels
Астрономическое событие произошло в субботу днем — Луна полностью закрыла Солнце. Тень от небесного тела на Земле можно было наблюдать почти две минуты
Российские космические аппараты 4 декабря сняли солнечное затмение – снимки публикует госкорпорация «Роскосмос».
«Электро-Л» (гидрометеорологический спутник, – Прим.ред.) запечатлел лунную тень на поверхности Земли», – сказали в корпорации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Явление можно было частично наблюдать в Антарктиде, на ряде территорий южных частей Африки, Южной Америки и Тихого, Атлантического и Индийского океанов.