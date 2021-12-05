Горняк22: День волонтера России 2021: история и традиции праздника
Жесты. Сурдопереводчик. Руки. Любовь. Сердце Фото: pixabay.com
Ежегодно 5 декабря в России отмечают День волонтера (добровольца). Рассказываем об истории этого праздника, а также о его традициях
История Дня волонтера
День волонтера еще называют Международный день добровольца. Он появился по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 1985 году. его решили создать во имя экономического и социально развития. Об этом пишет портал calend.ru.
К празднованию этого события наша страна присоединилась в 2017 году. Соответствующий указ подписал президент России.
Традиции Дня волонтера
5 декабря в честь этого праздника проводят различные массовые мероприятия, флешмобы и конкурсы в поддержку волонтеров.
В этот день организовывают благотворительные концерты и праздничные вечера.
На День волонтера каждый неравнодушный стремится сделать доброе дело, помочь нуждающемуся или же совершить какой-либо героический поступок.