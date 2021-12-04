Горняк22: Дед Мороз рассказал, какие новогодние подарки просят взрослые и дети

Дед Мороз Фото: Анна Меньшикова

По словам Деда Мороза, ежегодно среди писем, которые приходят в его московскую усадьбу, примерно 40% от взрослых, в том числе и от бабушек

На Новый год дети чаще всего просят гаджеты, а взрослые – квартиры, заявил Дед Мороз, сообщает РИА Новости.

«Маленький человечек – слепок взрослого. Просят эти, дурацкое слово, гаджеты. А игрушки только меняются, становятся более кибернетико-электрические. А так – куклы, конфеты», – рассказал он.

Волшебник также ответил, какие новогодние подарки хотят получить взрослые. По его словам, многие мечтают о квартире в Москве или Санкт-Петербурге.

«Будто я строитель! Ледяную избушку еще могу построить, поднапрячь мишек косолапых, зайчиков вертлявых. Сами уж тоже пускай думают. Я волшебник, но не для всех, а для того, кто заслужил», – добавил Дед Мороз.

Ранее стало известно, что в Барнауле заработала новогодняя почта Деда Мороза. Специальный новогодний почтовый ящик появился в центральном почтовом отделении на проспекте Ленина, 54. В прошлом году «Почта России» доставила в Великий Устюг более 221 тысячи писем с детскими желаниями.

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