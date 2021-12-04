Горняк22: Небольшой снег и до +1 градуса ожидается 4 декабря в Алтайском крае

Декабрь. Зима. Снег. Фото: Анна Меньшикова

Теплая погода, по предварительному прогнозу синоптиков, продержится в регионе до середины следующей недели. Морозы ожидаются к 9 декабря

Погода в Алтайском крае

Днем 4 декабря в регионе ожидается около -4…+1 градуса. В отдельных районах пройдет небольшой снег. По востоку возможен умеренный снег и метели. На дорогах по-прежнему сохраняется сильная гололедица. Западный ветер подует со скоростью 7-12 м/с, местами порывы достигнут 20 м/с. Об этом сообщает Алтайский ЦГМС.

Погода в Барнауле

В краевом центре в субботу столбики термометров покажут -1…-3 градуса. В Барнауле в этот день ожидается небольшой снег и слабая метель. На дорогах также скользко. Ветер западный, 7-12 м/с.

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