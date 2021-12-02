Горняк22: Четырехкратный чемпион мира по кунг-фу Владимир Сурков уехал из Барнаула
Владимир Сурков Фото: instagram.com/kungfu.surkov
В его спортшколе подготовку прошли сотни детей, за годы работы Сурков вырастил многих спортсменов. Он стал инициатором проведения международного чемпионата имени Брюса Ли, привозил судей из Китая
Вице-президент алтайской федерации ушу, четырехкратный чемпион мира по кунг-фу и известный тренер Владимир Сурков уехал из Алтайского края. Об этом он сообщил на странице спортшколы своего имени в Instagram.
Спортсмен разместил прощальный видеоролик под аккомпанемент песни «Самый лучший день» Лепса.
Сурков с семьёй переехал на постоянное жительство в Москву, сообщает паблик napulse.tv. Несколькими годами ранее в столицу уехала жить его дочь, успешная спортсменка Екатерина Суркова. С ноября Владимир с дочерью проводят занятия и мастер-классы по кунг-фу для московских школьников.
Ученики и воспитанники тренера восприняли новость с большим сожалением.
«Мы в шоке», – высказались родители учеников.
С барнаульскими спортсменами сейчас занимаются местные тренеры, которых воспитал Владимир Сурков, о закрытии школы речи не идет.