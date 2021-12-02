Горняк22: Врач порекомендовал витамины для профилактики простуды, гриппа и COVID-19

Брокколи Фото: pixabay.com

Специалист отметил, что правильное питание, через которое человек получает набор витаминов, помогает укрепить иммунитет для защиты от гриппа, простуды и коронавируса

Для поддержания иммунитета необходим белок, который содержится в яйцах, рыбе, мясе, цельнозерновых крупах, а также в кисломолочных и бобовых продуктах, заявил врач Владимир Голокоз, сообщает «Слово и Дело».

По словам эксперта, не стоит отказываться и от пищи, богатой жирами и углеводами. Такая еда полезна для регулирования работы иммунных клеток.

«Очень полезны для организма продукты с антиоксидантами и витамином C. Это различные овощи и ягоды, например, облепиха, шпинат, черная смородина и брокколи», – рассказал специалист.

Врач также подчеркнул, что помимо правильного питания можно поддерживать организм, дополнительно принимая витамины. Для укрепления иммунитета рекомендуют принимать витамин D, кверцетин, цинк и омега-3. Предварительно нужно проконсультироваться со специалистом.

Ранее стало известно, что в России предложили бесплатно тестировать россиян на COVID-19. Депутат Олег Нилов отметил, что вакцинации для борьбы с коронавирусом уже недостаточно. По словам экспертов, граждане положительно отнесутся к подобной инициативе, поскольку проводить тестирование на коронавирус можно и дома.

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