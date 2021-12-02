Горняк22: Депутат рассказала, сколько получала в АКЗС и что думает о доходах чиновников

Евгения Боровикова Фото: Виталий Барабаш

Евгению Боровикову возмущают высокие зарплаты депутатов и руководителей избиркома на уровне низких доходов рядовых муниципальных и госслужащих

Депутат Алтайского краевого заксобрания Евгения Боровикова рассказала, что, работая в прошлом созыве в парламенте за зарплату, получала в среднем в месяц около 100 тыс. рублей при окладе в 89 тысяч. И она не была ни председателем комитета, ни заместителем – на этих постах депутаты получают больше. При этом, по словам Боровиковой, основной объем работы выполняют специалисты аппарата, у которых как раз уровень оплаты труда «мизерный».

Об этом она рассказала 30 ноября на пресс-конференции, посвященной позиции партии «Справедливая Россия – За правду» по поводу бюджета России на 2022 год.

Тема размера зарплат чиновников возникла в связи с инициативой справедливороссов сократить расходы на содержание госслужащих на 185 млрд рублей. Такую поправку к проекту федерального бюджета эсеры вносили между чтениями. Однако ее не приняли.

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«Есть шахтер, который получает максимум 40 тысяч. А есть чиновник, который сидит в теплом кабинете, в мягком кресле, имеет служебную машину. Кому-то не хватает на кусочек хлеба, а кому-то – на вертолет», – объяснила Боровикова.

Ее коллега по фракции Александр Николайчик добавил, что речь идет о высоких чинах федерального уровня:

«Потому что на низовом уровне зарплаты, напротив, очень невысокие. И мы полагаем, что из-за этого через некоторое время может случиться коллапс. Мы видим по Алтайскому краю, что люди, которые там работают, больше на энтузиазме живут. Им предусмотрен рост зарплат в 2022 году только на 4%. Даже у нас в аппарате АКЗС те люди, которые занимаются обеспечением деятельности, говорят, что для их зарплаты объем работы очень большой».

Боровикова также подтвердила, что основную работу в комитете выполняют специалисты аппарата, «а руководители уже транслируют сделанное сотрудниками за их мизерную зарплату».

«Толку» подтвердили в минфине, что двукратное повышение зарплат в 2022 году бюджетникам так называемых неуказных категорий не распространяется на муниципальных и госслужащих. Им увеличат оплату труда только 1 октября на 4%.

Между тем, власти края в 2021 году повысить зарплаты муниципальных служащих, которые получают меньше всех коллег, на 15%. Губернатор Виктор Томенко называл эту тему «очень сложной» и признал, что «складывается тяжелая ситуация», поскольку уровень оплаты труда в этой сфере ниже предъявляемых требований и обязанностей. До этого зарплату муниципалам повышали на те же 15% в 2019 году.

Всего в Алтайском крае трудится более 160 тыс. работников бюджетной сферы.

На фоне этого, считает Евгения Боровикова, зарплаты депутатов, работающих в АКЗС на освобожденной основе, – высокие.

По данным деклараций за 2020 год, зампреды комитетов парламента за год зарабатывали около 2,5-2,8 млн рублей. Это примерно 225-230 тысяч в месяц. Однако сюда же могут входить и другие доходы: дивиденды, от продажи имущества и т. д. У председателей комитетов доход составлял порядка 3,5 млн рублей в год. У спикера АКЗС Александра Романенко – 4,280 млн, или в среднем в месяц – 356,6 тысяч рублей.

«А председатель Алтайкрайизбиркома получает зарплату наравне с губернатором и председателем АКЗС. Секретарь и заместитель тоже немало. Откуда такие зарплаты?! 300 тысяч рублей! Что они там делают ежемесячно, особенно в те годы, когда выборов нет, за такие деньги?» – возмутилась также Боровикова.

По официальным данным, доход главы регионального избиркома Ирины Акимовой в 2020 году составил 5,383 млн рублей, или ежемесячно в среднем – более 448 тысяч. Однако и в эту сумму могут входить другие источники дохода, не только зарплата.

ТОЛК