Горняк22: В Заринске задержан председатель комитета по горхозяйству и ЖКХ

Наручники. Задержание Фото: pixabay.com

По информации источника в правительстве края, эта операция стала результатом продолжающейся «чистки» кадров в региональном и муниципальном звеньях власти

В Заринске полиция задержала председателя комитета по городскому хозяйству и ЖКХ Юрия Юрченко. Об этом сообщил телеграм-канал «Ленина, 59».

По данным источника, чиновника заподозрили в получении взятки, Юрченко якобы уже выдвинули обвинения.

Суд изберет задержанному меру пресечения. Другие подробности дела пока не раскрываются.

Отмечается, что операция стала результатом продолжающейся «чистки» кадров в региональном и муниципальном звеньях власти.

Ранее «Толк» сообщал о том, что отец экс-депутата АКЗС отделался «условкой» по делу о коррупции.

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