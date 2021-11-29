Горняк22: Жительница Барнаула призывает обратить внимание на судьбу трудного подростка

Девочка-подросток Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула обратилась к алтайскому детскому омбудсмену с просьбой разобраться в жизненной ситуации девочки-подростка, которая пыталась проникнуть к ней в квартиру и устроила поджог под окном

В редакцию «Толка» обратилась жительница Барнаула Александра. Она рассказала, что примерно месяц назад 14-летняя девочка пыталась через балкон проникнуть к ней домой, а потом устроила поджог под окнами. После того как женщина написала заявление в полицию, подросток еще раз хотела пролезть сквозь решетки, но, увидев хозяев, сбежала.

«Хотела шапку дать и курточку»

Александра обратилась к уполномоченному по правам ребенка в Алтайском крае Ольге Казанцевой с просьбой выяснить, кто этот ребенок, ведь, вероятно, считает женщина, девочке необходима помощь.

«Я была дома, делали уроки с дочкой. Слышу шум, зашла в зал и увидела, как эта девочка через решетку лезет к нам на балкон. Выскочила, хотела поймать, но не успела, спугнула. Через 30 минут под нашим балконом она что-то подожгла. В это время пришел муж с работы, спрыгнул с окна, живем на первом этаже, потушил пожар», – рассказала «Толку» Александра.

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Об инциденте женщина сообщила в полицию. Но правоохранительные органы не нашли состава преступления и отказали в рассмотрении дела.

Александра говорит, что зла не держит, напротив, хочет помочь беспризорному подростку.

«Недавно снова увидела эту девочку. Она крутилась около нашего балкона. Мне очень стало ее жалко. Одета не по сезону. Думаю, разумные родители в осенней одежде не выпустили бы ребенка на улицу в конце ноября в такую погоду. Я ей крикнула, чтобы подошла: хотела шапку дать, может, ей бы и куртка подошла моей дочери. Но она испугалась и убежала. Мне правда жаль девочку. Может быть, семья бедная, может, помощь нужна», – пояснила Александра.

«Все бы так о детках беспокоились»

Детский омбудсмен Ольга Казанцева заверила «Толк», что разбирается в ситуации. В личной переписке с Александрой она поблагодарила ее.

«Большое спасибо! Вот если бы все так о детках беспокоились», – написала Казанцева.

В администрации школы, где учится девочка, сообщили, что с подростком и ее родителями уже провели беседу.

«Обычный подросток. Вероятно, как и многие в этом возрасте, устроив поджог, она таким образом отреагировала на критику заявительницы. Беседу провели, держим ситуацию на контроле», – пояснил директор школы.

Александра надеется, что к судьбе девочки компетентные органы проявят внимание, а не спустят на тормозах.

«Я не знаю, зачем она полезла к нам в квартиру. Но меня очень беспокоит судьба этой девочки. Если сейчас никто не примет мер, страшно подумать, чем все может закончиться», – отметила женщина.

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