Горняк22: Большой бесплатный каток открыли у ТРЦ в центре Барнаула

Каток Фото: ТРЦ Galaxy

Для самых маленьких гостей здесь оборудовали горки для катания на ледянках. Тут же, в Городке, можно подкрепиться и попить горячий чай или глинтвейн

В Барнауле 26 ноября открыли Зимний городок с бесплатным катком у торгово-развлекательного центра Galaxy. Об этом сообщает пресс-служба ТРЦ.

Уточняется, что площадка будет работать ежедневно с 10.00 до 22.00, по выходным здесь с 17.00 будут проходить развлекательные программы для детей и взрослых.

Для горожан организовали прокат коньков и теплый вагончик, где можно переодеться и оставить вещи на хранение.

Ранее «Толк» сообщал о том, что в Бийске на арене «Бия» откроют первый в этом году каток.

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