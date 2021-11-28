Горняк22: «Получил ответочку»: в Бийске кондуктор автобуса обматерила и лягнула пассажира

Кадр из видео Фото: "ЧП Бийск"

По словам женщины, пассажир развел грязь в салоне, а на сделанное замечание сам стал грубить. В комментариях мнение пользователей по поводу конфликта разделились

В Бийске поездка в автобусе закончилась перепалкой и взаимными оскорблениями со стороны кондуктора и пассажира. Кадры инцидента появились в соцсетях.

По словам очевидца, все произошло вечером 26 ноября на маршруте №23. На опубликованной им съемке видно, что женщина-кондуктор нецензурно оскорбляет выходящего на остановке молодого мужчину, тот отвечает ей тем же. В конце сотрудница пытается лягнуть оппонента ногой и показывает в уже пустую дверь средний палец.

В комментариях под постом появилась героина ролика. Она заявила, что пассажир сам спровоцировал конфликт.

«А что видео-то не с начала? Пассажир задрал ноги на шахты, которые моют кондуктора. На замечание начал грубить и оскорблять, но не тут-то было – получил просто ответочку», – сообщила она.

Женщина возмутилась, что горожане требуют чистоту в общественном транспорте, но сами на соблюдают порядок в салоне, в котором кондукторам приходится «находиться по 16 часов».

Мнение пользователей разделились. Одни посчитали, что кондуктор справедливо дала отпор хулигану, другие осудили поведение женщины.

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