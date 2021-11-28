Горняк22: Певица Ульяна Караулова впервые показала лицо первенца
Ульяна Караулова Фото: instagram.com/yulianna_karaulova
Шестимесячный малыш принял участие в съемках рекламы. Звезда отметила, что для нее все было очень волнительно, «потому что съемки – процесс долгий и непростой»
Певица Ульяна Караулова впервые показала лицо маленького сына. Снимками младенца звезда поделилась в своем Instagram.
«У Алекса случился актерский дебют! Мы с ним приняли участие в съемке рекламного ролика», – подписала снимки молодая мама.
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33-летняя певица родила первенца в конце мая в столичной клинике. Отцом ребенка стал саунд-продюсер Андрей Чёрный.