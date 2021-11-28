ГОРНЯК22 28.11.2021
Предпринимателям

Горняк22: Суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о ЧП в шахте «Листвяжная»

Горняк22
3 часа Ago

В зале суда Фото: yandex.kz

Директора объекта отстранили от должности. Свою вину Махраков не признал. Жертвами трагедии стали 51 человек, десятки пострадали

В Кемеровской области суд арестовал пятерых подозреваемых по делу о гибели людей в шахте «Листвяжная». Об этом сообщает телеграм-канал «Shot».

Ближайшие два месяца под стражей проведут директор объекта Сергей Махраков, его первый зам, начальник участка, а также два сотрудника Ростехнадзора.

По версии следствия, последние лишь заполнили документы о проведении проверки на участке шахты, хотя реально такой работы не проводилось. В апреле Ростех выявил на объекте десятки нарушений.

Между тем специалисты возобновили поисково-спасательную операцию в шахте, приостановленную накануне из-за опасности повторного взрыва.

ТОЛК

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