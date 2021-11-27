Горняк22: 250 предпринимателей подписали письмо за отмену QR-кодов в Алтайском крае

QR-код. Сертификат о вакцинации Фото: телеканал "Толк"

В документе говорится, что обязанность россиян получать коды не закреплена в законе, люди не обязаны иметь при себе смартфон с кодом «и предоставлять его по требованию неопределенного круга лиц»

Предприниматели Алтайского края обратились к депутатам АКЗС с просьбой отменить ввод QR-кодов в регионе. Текст письма публикует сообщество «Барнаул 22».

В обращении говорится, что борьба с коронавирусом переросла в «инструмент манипулирования», а введение кодов – незаконно, так как якобы подпадает под действие нескольких статей Уголовного кодекса, в том числе о нарушении неприкосновенности частной жизни, права на свободу совести, а также федерального закона о врачебной тайне.

Госдума в середине декабря должна приступить к рассмотрению проекта федерального закона о QR-кодах, который предполагает, что с 1 февраля по 1 июня 2022 года совершеннолетние россияне при посещении общественных мест из списка, включая общепит и непродовольственные магазины, должны будут предъявлять QR-код о вакцинации или перенесенном коронавирусе либо справку о медотводе.

Депутаты Алтайского краевого заксобрания в ближайшее время изучат документ и после обсуждения с общественностью края должны будут подготовить свои предложения в документ. Их опросное голосование пройдет с 6 по 10 декабря.

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