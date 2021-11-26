Горняк22: На Кузбассе объявили трехдневный траур после гибели 52 человек в шахте

В шахте Фото: pixabay.com

На объекте, предположительно, произошел взрыв метана. Люди получили травмы от ударной волны. По словам очевидцев, часть выживших не смогла выбраться на поверхность из-за отсутствия кислорода

Власти Кемеровской области объявили траур 26, 27 и 28 ноября в связи с гибелью свыше пяти десятков человек после взрыва в шахте «Листвяжная». Распоряжение опубликовано на сайте администрации правительства Кузбасса.

Жертвами аварии стали 52 человека, в том числе шесть спасателей, сообщает РИА Новости. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана.

Возбуждено уголовное дело, СК задержал директора, его первого заместителя и начальника участка «Листвяжной». Следствие считает, что они допустили нарушение требований промбезопасности. Задержанным в ближайшее время предъявят обвинение, решается вопрос об их заключении под стражу.

Инцидент произошел утром 25 ноября в поселке городского типа Грамотеинском города Белово. По данным МЧС, всего в момент ЧП под землей находились 287 человек.

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