Горняк22: Зачем дарят подарки 25 ноября: народные приметы на Ивана Милостивого
Подарок. Презент Фото: Pixabay
В этот день на Руси наши предки молились святому Иоанну за детей, завершали осенний свадебный сезон, а также дарили друг другу подарки
25 ноября отмечается народно-христианский праздник «Иван Милостивый». По-другому его называют «День подарков» и «Иван Снежный». Рассказываем, с какими народными традициями и приметами связан этот день.
Народные традиции 25 ноября
В эти дни на Руси заканчивались свадебные недели. Следующие браки заключали уже только после завершения зимы.
В некоторый районах праздник называли «Днем подарков». Многие люди старались 25 ноября чем-нибудь делиться друг с другом и дарить подарки. Это считалось доброй приметой и сулило много счастья.
25 ноября наши предки молились святому Иоанну, чтобы он защитил их детей и дал им крепкое здоровье.
Тех, кто родился 25 ноября, считали защитниками слабых. Им следовало носить бирюзу или турмалин.Мороз. Зима Фото: Анна Меньшикова
Народные приметы 25 ноября
- Если изморозь поутру появилась – жди вечерних заморозков.
- Если поставленная в выпавший снег соломинка не провалится, то снег не растает.
- Если снег покрыл землю, то весна придет поздно.
- Если идет дождь, то в течение 7 дней наступит оттепель, а до февраля будет сырость и влажность.
- Если в этот день холода не наступили – жди весну раньше обычного.
- Облака низко плывут – к морозным дням. Если плывут против ветра, то приближается снегопад.
- Огонь в печке шумно трещит и ярко горит – к сухой и морозной погоде.
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