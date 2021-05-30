Горняк22: 9,2 тысячи заразившихся COVID-19 выявили за сутки в России

Медицина. Лаборатория Фото: Анна Меньшикова, "Толк"

В Москве было выявлено 3 241 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург (846), на третьем – Московская область (750)

За последние сутки в России подтвердили 9 289 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб.

За это время в Москве было выявлено 3 241 случаев заражения. На втором месте Санкт-Петербург (846), на третьем – Московская область (750).

За минувшие 24 часа медики зафиксировали смерть 401 пациента от коронавируса.

Всего с начала пандемии от инфекции умерли 120 807 человек.

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