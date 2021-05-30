Горняк22: Поклонская сняла свою кандидатуру с праймериз «ЕР»

Наталья Поклонская Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Депутат пояснила, что приняла решение «в связи с новой работой», однако не раскрыла детали своего будущего трудоустройства

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что снимает свою кандидатуру с праймериз «Единой России». Об этом она объявила в видеообращении избирателям в своем Instagram.

«Я снимаю свою кандидатуру с праймериз», – сообщила политик.

41-летняя Поклонская пояснила, что приняла такое решение «в связи с новой работой». Она не уточнила детали будущего трудоустройства, однако отметила, что снова наденет китель.

«Только пусть останется интригой – какой именно», – добавила депутат.

Подписчики пожелали ей удачи во всех начинаниях.

Поклонская полтора года была прокурором вошедшей в состав России Республики Крым. Депутатом ГД была избрана на выборах в сентябре 2016 года. В марте 2021 года не исключила своего участия в новых выборах в Государственную думу VIII созыва, а в апреле подала документы в крымский региональный организационный комитет партии «Единой России» для участия в предварительном голосовании.

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