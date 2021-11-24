Горняк22: Алтайский депутат решил жить в здании заксобрания из-за введения QR-кодов

Сергей Малинкович Фото: Олег Укладов

Депутат каждый месяц приезжает в Алтайский край из другого региона и останавливается в гостинице. Однако с введением QR-кодов он больше не может пользоваться услугами таких заведений

Депутат АКЗС от фракции КПРФ Сергей Малинкович заявил, что будет ночевать в здании парламента во время ближайшей сессии, так как у него нет QR-кода для заселения в гостиницу. Об этом он рассказал «Политсибру».

Парламентарий проживает в Санкт-Петербурге, поэтому во время приезда на сессию забронировал себе номер в гостинице, однако воспользоваться им он не сможет из-за введенных ограничений. В связи с этим он принял решение заночевать прямо в парламентском центре.

В поездку с собой Малинкович возьмет постельные принадлежности, а чистить зубы и умываться намерен в туалете. По словам коммуниста, в АКЗС к такой идее отнеслись «спокойно».

Депутат пояснил, что поставить прививку, чтобы получить заветный код, он пока не будет, так как в феврале переболел коронавирусом, и у него сохраняется высокий титр антител.

Примечательно, что в феврале может вступить в силу законопроект, согласно которому QR-код потребуется для авиаперелетов. Тогда парламентарий не сможет посещать сессии в режиме оффлайн.

Напомним, сессия АКЗС состоится в пятницу, 26 ноября.

Ранее главная коммунистка Алтайского края Мария Прусакова выступила против введения QR-кодов. Однако законодатель усомнилась, что ей удастся отстоять это решение.

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