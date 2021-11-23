Горняк22: Алтайский бизнес-омбудсмен рассказал, как избежать запрета на корпоративы

Корпоратив Фото: pixabay.com

По словам Осипова, ранее в ходе рассмотрения целесообразности меры в администрации края введение такого ограничения признали «преждевременным»

Соблюдение требований Роспотребнадзора поможет избежать введения запрета на новогодние корпоративы в Алтайском крае. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Андрей Осипов.

«Надеюсь, что данные ограничения не будут введены при условии соблюдения предприятиями общественного питания и посетителями рекомендаций Роспотребнадзора по организации работы с учетом эпидемиологической ситуации», – цитирует омбудсмена его сайт.

Осипов напомнил, что власти еще не ввели табу на проведение новогодних праздничных мероприятий в крае, хотя такую меру обсуждали на оперштабе.

«Но в ходе обсуждения члены оперативного штаба пришли к пониманию, что введение запрета и организации любых праздничных корпоративных мероприятий пока преждевременно», – пояснил он.

Ранее в алтайских СМИ появилась информация о вводе запрета на коллективные новогодние торжества, однако потом власти опровергли эту информацию. Ожидается, что окончательное решение примет губернатор региона.

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