Горняк22: Оттепель до +2 градусов придёт 21 ноября в Алтайский край

Снег. Оттепель Фото: Анна Меньшикова

К понедельнику синоптики прогнозируют тепло до +8 градусов, но вместе с тем ожидаются снегопады и метели с сильным ветром

Ноябрьские оттепели

Днем 21 ноября в Алтайском крае ожидается -3…-8, местами по югу до +2 градусов. В этот день без осадков. На дорогах – гололедица. Южный ветер подует со скоростью 3-8 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает ЦГМС края.

В Барнауле в воскресенье столбики термометров покажут около -6…-8 градусов. Осадков не ожидается. На дорогах все так же скользко. Ветер южный, 3-8 м/с.

Непогода и тепло

К понедельнику, 22 ноября, синоптики прогнозируют потепление до +8 градусов по краю. Вместе с тем в регион придет непогода.

В первый день новой недели ожидается снег, мокрый снег, местами метели. Порывы ветра достигнут 23 м/с.

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