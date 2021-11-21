Горняк22: В Барнауле водитель иномарки снес несколько дорожных знаков, убегая от ДПС

Полиция Фото: pixabay.com

Судя по кадрам, водитель во время бегства пересек трамвайные пути и выехал на полосу встречного движения. Полицейским не сразу удалось его задержать

Вечером 20 ноября в Барнауле произошла погоня – водитель автомобиля Toyota Mark II пытался скрыться от сотрудников полиции, сообщает «Инцидент Барнаул». Предположительно, водитель иномарки был пьян.

Сотрудники ДПС заметили неадекватное вождение в районе пересечения улиц Попова и Георгия Исакова. На предложение остановиться водитель отреагировал бегством. Во время погони водитель сбил несколько столбов с дорожными знаками, а потом заехал в снег, из которого не смог выбраться. Далее мужчина вышел из машины и попытался сбежать, однако полицейские его настигли и повалили лицом в снег.

Ранее сообщалось, что в Рубцовске угонщики утопили автомобиль, скрываясь от экипажа ДПС.

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