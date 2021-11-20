Горняк22: Башни, тигр и герб: на главный снежный городок Барнаула потратят 8,2 млн

Новогодний городок на площади Сахарова Фото: Анна Меньшикова

Для строительства в городе всех новогодних городков подрядчику необходимо будет заготовить более 800 куб. м ледяных блоков

Барнаульские власти объявили конкурс на строительство главного городского новогоднего городка. Об этом 19 ноября сообщает пресс-центр администрации города.

На работы мэрия готова выделить 8,2 млн рублей.

Подрядчик должен будет возвести на площади Сахарова комплекс с четырьмя входными секциями в виде ледяных башен с подсветкой и елкой в центре. Площадку также украсят 13 ледовых барельефов, скульптуры Деда Мороза и Снегурочки и символа года – «Тигр».

За праздничное освещение здесь будут отвечать пять 35-метровых светодиодных перетяжек и светодиодный «Герб города».

Ранее сообщалось, что новогоднее оформление обещают подготовить в городе к 17 декабря. При этом традиционного торжественного открытия главной елки и фейерверка не будет из-за пандемии.

К демонтажу основного городка приступят после 14 января.

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