Горняк22: В России упростят правила назначения детских пособий

Дети. Мальчик. Девочка Фото: Pixabay

В министерстве труда рассказали, что соответствующий документ подпишут до конца года и уже в 2022 году он вступит в силу

В России изменят критерии нуждаемости при назначении ежемесячных пособий на детей и беременным женщинам, сообщают «Известия».

По новым правилам, региональные власти смогут назначать выплаты на детей от трех до семи лет по месту жительства даже при отсутствии регистрации. Кроме того, при оценке доходов не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости и авто, налоговые вычеты, а также поступления, предоставляемые в рамках поддержки бизнеса.

Изменят также правила нулевого дохода. В минтруде предложили избавить от него беременных, которые подали заявление на сроке более 12 недель. При этом женщина сможет получить выплаты, если шесть месяцев вынашивания ребенка пришлись на период расчета среднедушевого дохода.

В новом проекте также указано, что при расчете имущественной обеспеченности перестанут учитывать автомобили и мотоциклы, которые находятся под арестом или в розыске, арестованную недвижимость, а также земельные участки, жилье и транспорт, которые оплатили целевыми субсидиями.

Ранее стало известно, что Путин предложил поднять прожиточный минимум и МРОТ на тысячу рублей. По словам главы государства, от размера прожиточного минимума зависят многие социальные пособия, выплаты семьям с детьми и доплаты к пенсиям По словам министра труда и соцзащиты Антона Котякова, на повышение показателей направят около 30 млрд рублей.

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