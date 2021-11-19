Горняк22: Экс-арендатор «китайского рынка» в Барнауле подал иск о банкротстве

Китайский рынок Фото: yandex.ru/maps

С 2017 года между владельцем киоска и администрацией рынка начались конфликты на почве задолженностей по арендным платежам

В Арбитражном суде Алтайского края появился иск о банкротстве предпринимателя Чу Хонг Ханя, арендовавшего киоски на «китайском рынке». Иск подал сам предполагаемый банкрот.

Летом 2020 года Чу Хонг Хань стал известен конфликтом с администрацией «китайского рынка» и, в частности, с экс-депутатом гордумы Иван Куцем. Несколько лет вьетнамец размещал на территории рынка киоски и сдавал их в субаренду. Но затем между сторонами начались споры в арбитраже.

С Чу Хонг Ханя через суд пытались регулярно взыскивать арендную плату, а сам он требовал 1,7 млн рублей с администрации рынка как «неосновательное обогащение» – по заявлению предпринимателя, его ларьки сдавали в аренду и собирали плату.

18 июня, 8:03

Экс-арендатор «китайского» рынка в Барнауле рассказал о конфликте с директором

Предприниматель Чу Хонг Хань судится в арбитраже с «Торгово-производственным комплексом Алтайского края» — стороны пытаются взыскать друг с друга деньги

Как сообщали «Толку» в Торгово-производственном комплексе Алтайского края (ТПК), управляющим рынком, без пени арендатор был должен краевому бюджету почти 6 млн рублей к середине лета 2020 года. Также экс-арендатору предъявили четыре новые претензии на сумму более 1 млн рублей.

Сейчас киоски предпринимателя находятся в аресте у приставов, так как у них есть исполнительные листы на экс-арендатора на сумму более 1 млн 120 тыс. рублей.

До 2017 года, утверждал Чу Хонг Хань, у него не было задолженностей. Но затем стоимость аренды земельного участка поднялась на 300% (с 250-280 рублей за кв. метр до 739 рублей). Через суд он надеялся пересчитать эту сумму. «Возможно, ТПК еще мне останутся должны», – заявлял предприниматель.

Но арбитраж в 2020-2021 годах продолжил удовлетворять иски ТПК к Ханю о взыскании задолженностей. В частности, в ноябре 2020-го с него взыскали 1 млн 149 тыс. рублей долга и неустойки, а в ноябре 2021-го – еще полмиллиона пени. При этом Хань безуспешно пытается вернуть свои киоски назад – суд ему отказывает. Видимо, бизнесмен не нашел другого выхода, кроме как обанкротиться.

ТОЛК