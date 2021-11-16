Горняк22: В Барнауле 80-летний мужчина убил жену и пытался покончить с собой
Покушение. Нож Фото: pixabay.com
Мотивы преступления неизвестны. При этом супружеская пара характеризуется у соседей положительно, спиртным не злоупотребляла, в конфликтах не участвовала
Вечером 14 ноября в пятиэтажке на улице Эмилии Алексеевой, 45 в Барнауле произошло убийство 87-летней женщины. В преступлении подозревают её 80-летнего супруга. Об этом сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.
По данным источника, мужчина нанес своей пожилой жене смертельный удар ножом. После этого он якобы пытался совершить самоубийство, но выжил.
Сейчас мужчина находится в больнице в тяжёлом состоянии. В отношении него возбуждено уголовное дело об убийстве.
При этом полиции неизвестно о мотивах произошедшего. Опрошенные соседи отзываются о паре исключительно хорошо.