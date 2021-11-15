Горняк22: Юная жительница Барнаула рассказала о нарушениях антиковидных мер в ТЦ

Рейд Фото: М.Полубедова, Вечерний Барнаул

На период нерабочих дней несовершеннолетних не пускали в торговые центры без сопровождения взрослых. Однако после 7 ноября эту меру отменили

17-летняя жительница Барнаула пожаловалась, что ее отказались обслуживать в ТЦ в нарушение антиковидного законодательства. Об этом пишет barnaul22.

Она рассказала, что 12 ноября они с подругой пришли в ТЦ «Пионер», в одном из отделов девушки выбрали одежду и пошли на кассу. однако продавец якобы отказалсь их обслуживать без предъявления QR-кода. Узнав, что девушки несовершеннолетние она, по их словам, назвала другую причину отказала – запрет нахождения в ТЦ без сопровождения взрослых.

«Мы вышли из магазина и подошли к охранникам данного ТЦ, чтобы уточнить, можно ли несовершеннолетним находиться без сопровождения в ТЦ, на что получили ответ, что можно», – рассказала она.

Позже юные горожанки вернулись в магазин и показали продавцу указ губернатора, после чего их все же обслужили.

Напомним, с 30 октября в Алтайском крае ввели систему QR-кодов для посещения торговых и торгово-развлекательных центров. С 15 ноября к ней присоединится общепит, театры, кинотеатры, в цирки, клубы, бассейны, фитнес-клубы и тд.

Ранее владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они пожаловались на колоссальные убытки за время пандемии.

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