Горняк22: Всероссийский день призывника 2021: как отмечают и что означает

Осенний призыв Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Всероссийский день призывника в России отмечают с 1992 года. В Москве на Поклонной горе проходят показательные выступления роты почетного караула

Всероссийский день призывника в России – 15 ноября.

Призывники – это юноши от 18 до 27 лет, подлежащие призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Призыв новобранцев в ВС РФ проходит два раза в год: первый раз – с 1 апреля по 15 июля, второй раз – с 1 октября по 31 декабря. С 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год.

Праздник создал президент России Борис Ельцин. Так руководство страны хотело повысить значимость и престиж военной службы, а также улучшить качество военно-патриотического воспитания молодежи, рассказывает «Календарь событий».

В городах, где расположены военные части, в День призывника 15 ноября устраивают встречи с ветеранами и экскурсии для призывников и их родителей, проходят показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

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