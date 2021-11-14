Горняк22: Жительница Барнаула из ревности ударила сожителя ножом

Нож Фото: pixabay.com

На суде мужчина простил сожительницу, однако это не помогло ей избежать наказания. В итоге суд назначил ей реальный срок

59-летняя жительница Барнаула получила четыре года колонии за нападение с ножом на сожителя, сообщает «КП на Алтае».

Как стало известно, в 2020 году она познакомилась с мужчиной, и они стали жить вместе. Однако на фоне частых пьянок пара нередко ссорилась.

Так, одна из ссор произошла в кафе. Мужчина приревновал сожительницу к молодому официанту. Дома чета продолжила скандал, но уже из-за того, что осужденная приревновала супруга к гостье. Во время конфликта женщина напала на него с ножом.

После этого сожители попытались вызвать скорую помощь, но были сильно пьяны и попросили помочь родственницу.

Когда на место прибыли медики и полицейские, сожители помирились. Женщина в суде не отрицала своей вины.

Известно, что ранее она была судима за убийство.

Ранее сообщалось, что 51-летнюю женщину обвиняют в убийстве 48-летнего знакомого. Тело жителя Ярового нашли спустя две недели после произошедшего.

ТОЛК