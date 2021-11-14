Горняк22: Ветер, снег с дождем и метели прогнозируют синоптики 14 ноября в Алтайском крае

Снег. Зима Фото: Анна Меньшикова

Ночью столбики термометров опускаются до -10 градусов. Днем сохраняется «плюс», но регион сейчас оказался во власти осадков

Днем 14 ноября в Алтайском крае сохранится теплая погода до +1…+6 градусов. Местами в этот день возможны осадки – дождь, мокрый снег и снег. Вероятна слабая метель, а на дорогах – гололедица. Ветер подует юго-западный, с порывами до 15-20 м/с, сообщает ЦГМС региона.

В Барнауле в субботу потеплеет до +1…+3 градусов. Возможны небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах по-прежнему сильная гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

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