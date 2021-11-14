Горняк22: В Барнауле предложили ввести реверсивное движение на проспекте Строителей
Светофор Фото: pixabay.com
Таким образом, утром добавится одна полоса для движения в центр, а вечером, соответственно, эта полоса позволит снизить количество автомобилей, пытающихся выехать из центра
Барнаулец Юрий Самохоткин предложил ввести реверсивное движение на проспекте Строителей. Соответствующее письмо он уже направил в минтранс края, сообщает Barnaul22.
По его мнению, из-за ремонта моста в районе Нового рынка транспортные потоки неизбежно распределятся между другими магистралями города. Горожанин отметил, что уже сейчас скапливаются ежедневные пробки на пересечении Павловского тракта и Советской Армии.
В связи с этим автомобилист предлагает установить реверсивный светофор на слиянии Павловского тракта и проспекта Строителей.
«Возможно, он позволит разгрузить проезд под мостом. В утреннее время добавится одна полоса для движения в центр, вечером, соответственно, эта полоса позволит снизить количество автомобилей, пытающихся перестроится из левого ряда при движении из центра, вызывая остановку всего потока и нередко ДТП», – говорится в сообщении.
Однако это потребует внесения изменений в работу светофоров на близлежащих участках дорог и смену дорожной разметки. Кроме того, водителям необходимо привыкнуть к нововведению.
Напомним, весной 2022 года в Барнауле начнется масштабная реконструкция моста в районе Нового рынка.