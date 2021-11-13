Горняк22: ДТП с переворотом произошло на скользкой алтайской трассе

Фото: vk.com/incident22

Чудом в жесткой аварии никто серьезно не пострадал. При этом машина в результате ДТП получила значительные повреждения

12 ноября в Алтайском крае произошла серьезная авария на трассе в Шелаболихинском районе. Здесь съехал с дороги в кювет и перевернулся автомобиль Toyota Allion, о чем сообщают очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в соцсети «ВКонтакте».

По их данным, в ДТП никто не пострадал, хотя машина серьезно повреждена – у нее сильно помята крыша, разбиты стекла и поврежден корпус.

«Пострадавшие отделались лёгким испугом», – говорится в сообщении.

Ранее 11 ноября на трассе в Залесовском районе Алтайского края произошло смертельное ДТП. Здесь столкнулись два автомобиля, водитель одного из которых погиб.

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