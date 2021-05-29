Горняк22: Двое жителей алтайского села до смерти забили собутыльника шилом и костылем
Преступник. Тюрьма Фото: pixabay.com
Оба участника расправы получили больше сроки, несмотря на то, что один из них полностью признал свою вину в преступлении
Двое 36-летних жителя Солтонского района получили сроки за убийство знакомого, сообщает пресс-служба СУ СКР по краю.
Как стало известно, в июле 2020 года трое мужчин распивали алкоголь в одном из сел района. Во время застолья хозяин дома после словесной перепалки стал избивать одного из гостей. Еще один собутыльник присоединился к нему и тоже стал избивать мужчину, используя в том числе костыль.
После этого нападавшие бросили гостя в погреб и закрыли его там. Через некоторое время они его вытащили обратно и продолжили расправу, используя при этом металлический прут и шило.
Убедившись, что 68-летний потерпевший не подает признаков жизни, мужчины скрылись с мест.
Также в этот же день один из участников расправы украл продукты и телевизор из дома своей родственницы, причинив ей ущерб на сумму 18 тысяч рублей.
Один из мужчин в ходе следствия признал свою вину, однако его приятель сначала дал признательные показания, а затем отказался от них.
В итоге, суд приговорил одного к 17 годам колонии строгого режима, другого – к 16 годам.
Ранее сообщалось, что житель алтайского села зарезал сожительницу и спрятал ее тело в погреб.