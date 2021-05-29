Горняк22: Дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о депрессии после болезни матери

Анна Заворотнюк Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk

Девушка призналась, что тяжело пережила последние два года, но после многочисленных консультаций с психологами её моральное состояние немного улучшилось

25-летняя Анна Заворотнюк рассказала на своей странице в Instagram, что болезнь её матери Анастасии Заворотнюк сильно на неё повлияла.

«Страшная болезнь мамы окончательно перевернула мою жизнь вверх дном. Я лечилась на протяжении полутора лет, и до сих пор это делаю. Я поменяла свою голову, научилась принимать удары судьбы со смирением», – рассказала она.

Девушка добавила, что после окончательного выздоровления расскажет свою историю. По её словам, сейчас она поняла как важно любить жизнь и благодарна людям, которые вытащили её с самого дна.

Ранее у Анастасии Заворотнюк случился рецидив онкологии после долгой ремиссии. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» уже несколько лет борется с онкологией и не появляется на публике.

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