Горняк22: Менее четверти россиян верит в улучшение экономического положения в стране

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По словам директора Romir Ксении Пайзанской, за год количество оптимистично настроенных граждан увеличилось и составляет 12%, а негативных прогнозов стали придерживаться вдвое меньше людей

Каждый пятый россиянин верит, что экономическая ситуация в стране будет улучшаться. Об этом стали известно из опроса «Ромир» и BCG, сообщает ТАСС.

«22% россиян оптимистично смотрят на будущее российской экономики. Их них 10% опрошенных уверены, что экономическое положение в стране не может стать хуже, поэтому возможно улучшение. В опросе прошлого года только 6% россиян верили в возможное улучшение», – рассказали аналитики.

По результатам опроса,12% россиян уверены, что ситуация в экономике в ближайший год будет только улучшаться. Почти половина (43%) респондентов не ожидают никаких изменений. В прошлом году такого мнения придерживались 21% опрошенных.

Примерно треть россиян настроена на негативное положение экономики. Так, 32% женщин и 36% мужчин верят, что экономическая ситуация в стране будет ухудшаться.

Ранее в России измерили уровень счастья предпринимателей. Оказалось, что среди них больше счастливых женщин, чем мужчин. При этом большинство владельцев бизнеса смотрят в будущее с оптимизмом.

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