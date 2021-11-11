Горняк22: День экономиста – 2021: как красиво и элегантно поздравить с праздником
Экономика. Цифры Фото: Pexels
11 ноября в России отмечают официальный профессиональный праздник – День экономиста. Предлагаем подборку приятных поздравлений с Днем экономиста в прозе и стихах
Поздравления с Днем экономиста – 2021 в стихах
Желаю в День экономиста,
Чтоб точно все сошлись подсчеты,
Была зарплата крупной, чистой,
И позитив несла работа!
И коллектив пусть будет дружным,
Как будто бы семья родная,
И все, что тебе очень нужно,
Пусть щедро жизнь предоставляет!
Сегодня ваш день, экономист!
Баланс всегда пусть будет чист
И премия в величине зарплаты,
Чтоб кошельки были богаты,
Чтоб мозг работал на отлично,
Царило счастье в жизни личной!
Экономика – наука
Точных графиков и цифр.
Мы сегодня поздравляем
Тех, кто знает этот шифр.
Пусть работа дарит радость,
И внушительный доход.
Кропотливый труд приносит
Вам карьерный резкий взлет!
Поздравления в День экономиста в прозе
Поздравляю с Днем экономиста и от души желаю уверенности, удачи, умения преуспевать во всем и всегда! Не экономь на себе и своих желаниях, не упускай своих возможностей в жизни и не допускай ни одной ошибки в работе.
Желаю самых достоверных отчетов, детальной аналитики и только точных прогнозов! Пусть работа приносит радость, прибыль увеличивается в разы, в делах будет порядок, в душе – покой и умиротворение. Легко решайте все проблемы, и пусть неудачи вас сторонятся!
Желаем всем экономистам долгих лет постоянных доходов, роста прибыли и успехов в работе! Поздравляем вас с праздником, и пусть начальство ценит, уважает и в денежном эквиваленте будет благодарно!
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