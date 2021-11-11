Горняк22: Торговые центры Барнаула просят отменить QR-коды из-за убытков

ТЦ "Пионер" Фото: Алексей Кучерявых

Владельцы нескольких ТЦ Барнаула написали письмо губернатору Алтайского края с просьбой снять ограничения, связанные с ковидом

Владельцы 12 торговых центров Барнаула и Новоалтайска направили коллективное письмо губернатору Алтайского края Виктору Томенко. В нем они жалуются на колоссальные убытки за время пандемии. Новые меры, когда покупатели могут зайти только с QR-кодом, еще больше осложняют ситуацию и, по словам обратившихся, не дают им выйти из экономического кризиса. Текст письма оказался в распоряжении «Толка».

«Посетителей стало меньше в три-четыре раза»

Обращение к главе региона подписали торговые и торгово-развлекательные центры Барнаула «Алтай», «Арена», «Весна», «Европа», «Москва», «Норд-Вест», «Огни», «Пассаж», «Пионер», «Праздничный», «Сити-центр» и новоалтайский «Парк».

«В 2020-2021 годах ТЦ Барнаула понесли колоссальные убытки из-за ковида. Арендаторы приостанавливали деятельность, не оплачивали арендную плату по договорам. Учитывая, что продажи снизились, мы предоставляли отсрочку платежей арендаторам, снижали плату. Однако торговые центры так и не были включены в перечень пострадавших от пандемии», – сказано в письме губернатору.

Запрет на посещение ТЦ без QR-кодов, по данным владельцев бизнеса, снизил поток посетителей в три-четыре раза. Многие отделы, как сказано в письме, просто приостановили работу, так как при снизившемся потоке посетителей не могут платить аренду.

«У торговых центров нет иного источника дохода, кроме арендных платежей. Снижение платы в совокупности с другими проблемами может привести к закрытию ТЦ. Соответственно, мы не сможем выполнить обязательства по зарплате, налоговым выплатам, кредитам и прочим платежам», – написали владельцы торговых центров.

«30 тысяч человек могут остаться без работы»

В письме Томенко предприниматели также указали на то, что в 2021 году увеличилась стоимость услуг на содержание зданий, а также налоговая нагрузка и процентные ставки по кредитам.

«По сравнению с другими общедоступными местами, например общественным транспортом, продуктовыми магазинами, школами, детскими садами, торговые центры менее опасны с точки зрения распространения инфекции.

01 ноября, 6:04

Эксперимент «Толка». В ТЦ Барнаула оказалось легко пройти по чужому QR-коду

Простой эксперимент с использованием чужого сертификата позволил журналисту «Толка» пройти в несколько торговых центров. Многие проходят в ТЦ без QR-кодов, говоря, что идут за продуктами или в аптеку

Во всех ТЦ без исключения соблюдают масочный режим, имеются средства для дезинфекции, а также рециркуляции и очистки воздуха, регулярно проходит уборка помещений. Все работают в соответствии с требованиями санэпиднадзора», – сказано в письме.

Владельцы торговых центров уверяют, что у всех сотрудников и арендаторов ежедневно проверяют состояние здоровья, информацию заносят в специальные журналы.

«В торговых сетях трудится более 30 тыс. человек. Если ТЦ закроют, эти люди останутся без средств к существованию. С учетом членов их семей эта цифра вырастет до 80-90 тыс. человек, а это практически 10% от численности города», – говорят бизнесмены.

Владельцы торговых центров подчеркивают, что ситуация острая: они уже получают массовые заявления на расторжение договоров аренды.

«Даже после отмены входных ограничений восстановить поток покупателей возможно только через полгода», – написали губернатору владельцы ТЦ.

Предприниматели отмечают, что в соседних регионах не вводят столь жестких и радикальных мер. Владельцы ТЦ просят губернатора Алтайского края отменить

свои последние поправки в антиковидный указ, касающийся QR-кодов.

ТОЛК