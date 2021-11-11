Горняк22: В Алтайском крае хотят «подтянуть» МРОТ и минимальные зарплаты

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В Алтайском крае бешеными темпами растет инфляция. В связи с этим в регионе обсуждают повышение минимального размера оплаты труда сразу на 28%

В Алтайском крае предлагают увеличить МРОТ с начала 2022 года, сообщает Союз промышленников края.

Работодатели края уже согласились увеличить МРОТ до 15 392 рублей. Однако промышленники выступили за более существенный рост – сразу на 28% до 16 638 тысяч рублей, а с учетом районного коэффициента эта сумма достигнет 19 100 рублей. Это минимальный размер зарплаты, ниже которого не должен оплачиваться даже малоквалифицированный труд.

18 ноября этого года в крае планируют подписать соглашение о размере МРОТ на 2022–2024 годы.

В крайсовпрофе отметили, что на федеральном уровне уже решили с 1 января 2022 года увеличить МРОТ на 6,4% до 13 617 рублей, тогда как в регионе его не поднимали три года.

Также много вопросов у организации вызывает размер зарплат в крае. Так, по состоянию на первое полугодии 2021 года средняя зарплата в крае составляла 31 328 рублей. Однако в организации пояснили, что инфляция в крае несколько выше, чем в целом по стране.

Таким образом, в бюджетном секторе «минималка» будет составлять 13 617 рублей, а вот для реального сектора экономики этот показатель пока не определили. Профсоюзы предлагают установить размер минимальной заработной платы в крае на 2022 год в размере 16 638 рублей, без учета районного коэффициента, компенсационных и стимулирующих выплат.

Ранее сообщалось, что расходы Алтайского края на зарплату бюджетникам могут вырасти до 16%. Такой рост трат на повышение уровня жизни граждан глава региона оценил как значительный.

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