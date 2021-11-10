Горняк22: На ТЭЦ в Яровом запутстили котел после очередной поломки

ТЭЦ Фото: Анна Меньшикова

Уже несколько лет жители Ярового испытывают проблемы с отоплением в зимний сезон. В прошлом году в городе даже пришлось ввести режим ЧС

На ТЭЦ в Яровом отремонтировали котел №10, который ранее сломался из-за образовавшегося в нем свища, сообщает пресс-служба краевого правительства. Вечером 9 ноября котел начал подавать тепло в дома жителей города.

Сейчас на ТЭЦ работает два котла – «летний» №7 и №10. Ремонтные работы котла №9 продолжаются.

По данным источника, сейчас температура в домах горожан заметно повысилась.

Ранее сообщалось, что вечером 8 ноября снова вышел из строя котел №10. После этого местная ТЭЦ вновь перешла на один «летний» котел №7. Как оказалось, причиной остановки котла №10 стал образовавшийся свищ.

Напомним, в начале ноября на ТЭЦ Ярового из-за зашлакованности остановили котел №9, а «летний» котел №7 не смог поддерживать нормативную температуру в домах горожан. Тогда в город экстренно прибыли представители краевого правительства и сотрудники МЧС. Работу ТЭЦ восстановили лишь вечером 7 ноября. Однако, как оказалось, ненадолго.

Следователи уже инициировали доследственную проверку по факту некачественной подготовки отопительного сезона в городе Яровое. В частности, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Глава региона Виктор Томенко также назвал безответственным отношение к организации нового отопительного сезона всех причастных к этому процессу.

ТОЛК