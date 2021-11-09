Горняк22: В Алтайском крае 9 ноября прогнозируют сильную гололедицу и тепло до +5 градусов

Потепление Фото: pixabay.com

Потепление задержится в регионе до выходных, затем ожидается лёгкий мороз и снежные осадки. В ночное время в крае уже стабильные морозы до -10

Днем 9 ноября в Алтайском крае ожидается около 0…+5 градусов. В этот день преимущественно без осадков, но на дорогах сохранится сильная гололедица. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, местами порывы достигнут 14 м/с, сообщает Алтайский ЦГМС.

В Барнауле во вторник воздух прогреется до 0…+2 градусов. Осадков также не ожидается, на дорогах – гололедица. Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

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