Горняк22: Новые разработчики генплана в Барнауле спасут частный сектор от высоток

Частный сектор Фото: Анна Меньшикова

Жители частного сектора Барнаула, на территории которого разрешили строить высотки, смогут сохранить свои малоэтажные микрорайоны в рамках разработки новой версии генплана

Разработчики новой версии генплана в Барнауле могут спасти частный сектор от точечной высотной застройки. Ранее жители нескольких микрорайонов с индивидуальным жильем, недовольные тем, что на их землях разрешили возводить многоэтажки, устраивали акции протеста и массово обращались в мэрию. Но результата так и не добились.

И в суд, и к президенту

В 2019 году при принятии обновленных правил застройки и землепользования Барнаула несколько районов частного сектора сменили функциональное назначение с Ж-4 (индивидуальная жилая застройка) на Ж-1 и Ж-2 (многоквартирная жилая застройка, допускающая возведение домов до 25 этажей). Изменения коснулись микрорайонов Мирного, Западного, Матросовского, Осипенко и других.

Жителей напугало, что местные девелоперы будут точечно застраивать высотками их территории или создавать невыносимые условия, вынуждая продать земли за бесценок. Они стали обращаться к депутатам, в мэрию, направляли тысячи предложений в рамках общественных обсуждений первого этапа поправок в генплан.

12 октября, 10:42

Жители микрорайона Барнаула готовят иск к мэрии против точечной застройки

Люди недовольны тем, что проблема изменения функциональных зон в Генеральном плане с индивидуальной на многоэтажную застройку никак не решается

Месяц назад инициативные группы заявили о намерении подать судебный иск к администрации города. Тогда они решили, что повлиять на местные власти в части возврата функциональной зоны Ж-4 можно только, если на руках у граждан будет соответствующее судебное решение.

Однако юрист Виктория Серова, которая намеревалась представлять интересы граждан, пояснила «Толку», что в суд они так и не обратились. Она затруднилась сказать, когда будет подан иск, будет ли подан вообще и на какой стадии сейчас эта работа.

Весной текущего года граждане грозились также записать обращение президенту РФ Владимиру Путину. Но летом им удалось встретиться с депутатом Госдумы Сергеем Мироновым, который их проблемой проникся и все-таки доложил об этом главе государства. Правда, как отреагировал президент, не сообщалось.

Частный сектор с печками и скотом

А между тем в мэрии готовятся ко второму этапу доработки генплана. Он представит собой целый научно-исследовательский труд. Специалистам предстоит тщательно проанализировать градостроительную ситуацию и с учетом этого предложить программы комплексного развития социальной, транспортной, коммунальной инфраструктур, а также правил застройки.

На сайте госзакупок есть информация об открытом конкурсе. Стоимость разработки составит почти 28 млн рублей. Результат рассмотрения и оценки заявок будет известен не ранее 6 декабря.

«Где-то в декабре-январе мы планируем заключить с поставщиком муниципальный контракт, и с начала 2022 года начнется эта работа. Все предложения, которые поступили от жителей частного сектора в период общественных обсуждений генплана первого этапа, мы направим разработчику. Я думаю, что большинство из них найдет отклик», – пояснил «Толку» председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию Барнаула Антон Воробьев.

17 августа, 6:04

В Барнауле разрешат строить здания неограниченной высоты

В Барнауле в ближайшие месяцы снова откорректируют Генплан и Правила застройки, которые отменят ограничения по высоте для новых зданий в отдельных зонах

По словам чиновника, власти учтут все предложения, которые носят конструктивный характер. Тем более, что цели полностью застроить высотками весь частный сектор у мэрии нет. Разработчики генплана определят, где малоэтажное жилье целесообразно сохранять, а где уже не стоит.

С большой вероятностью останется разрешенной высотная застройка в центре, ведь здесь островки ветхих индивидуальных домов портят не только эстетику, но и экологию. Во многих владениях до сих пор нет центральной канализации и отопления – люди топят угольные печи, из-за чего образуется смог. Также кое-где присутствуют загоны для скота и домашней птицы.

Слушать пожелания граждан

На прошедшем 29 октября заседании барнаульской городской Думы по поводу будущей версии генплана выступил глава города Вячеслав Франк. Он напомнил, что в прошлый раз никто из местных специалистов не принял участие в конкурсе по его разработке. Документ утвердили, но он оказался несовершенным. Поэтому сейчас мэр поставил задачу — контролировать процесс, чтобы генплан максимально отражал требования и пожелания горожан.

Заместитель главы администрации города по градостроительству и земельным отношениям Андрей Фёдоров отметил, что уже сейчас в районах работают специальные комиссии, которые обсуждают с жителями изменения в генплан, и пригласил всех желающих войти в их состав.

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