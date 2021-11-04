Горняк22: Российского рэпера задержали по подозрению в изнасиловании

Yung Truppa Фото: instagram.com/official_yung_trappa

В этом году мужчина, находясь за рулем арендованной машины, столкнулся с двумя другими автомобилями. Сам исполнитель утверждал, что его подрезали

В Ленинградской области рэпера Yung Trappa (Владислава Ширяева) задержали по подозрению в изнасиловании, а также сексуальном насилии над двумя девушками, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что 31 октября в поселке Подборовье подозреваемый совершил преступления против половой неприкосновенности в отношении двух 18-летних девушек. Рэпера задержали полицейские.

Обратившаяся в полицию потерпевшая рассказала, что рэпер пригласил ее с подругой на вечеринку в загородный дом. Когда студентка пошла спать, в комнату, где были она и ее подруга, пришел Ширяев и, несмотря на отказ, насильно принудил ее к сексу, сообщает «Лента.ру».

В 2016 году суд приговорил Владислава Ширяева к пяти годам и семи месяцам лишения свободы за оборот наркотических средств. В феврале этого года он вышел на свободу. В марте музыкант выпустил два совместных трека с Моргенштерном.

Ранее «Толк» сообщал, что в Барнауле велосипедиста судят за изнасилование женщины под угрозой ножа. По его словам, он решился на преступление, потому что женщина ему понравилась. Следователи рассказали, с 2013 по 2020 год обвиняемый неоднократно был судим и отбывал наказание за преступления против собственности.

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