Горняк22: День народного единства 2021: красивые поздравления в стихах, прозе и смс
Флаг Фото: Виталий Барабаш
4 ноября в России отмечают День народного единства. «Толк» подготовил подборку красивых поздравлений с праздником в стихах, прозе и смс
Поздравления с Днем народного единства в стихах
Россия всех объединяет,
Народов много в ней живет.
С единством вас мы поздравляем,
Что празднует родной народ!
Желаем радостью делиться
И мудростью на благо всех.
Пусть счастье с каждым приключится,
И ждет удача и успех!
Давайте будем мы едины,
И уважать друг друга будем,
Ведь вместе мы непобедимы,
Мы все равны на свете, люди!
Пусть все народы наши дружат
И вместе счастливо живут!
Пусть наполняют наши души
Любовь, добро, мир и уют!
В День народного единства
Вам добра желаю я,
Я желаю, чтоб народы
Жили, как одна семья.
Я желаю, чтоб на расы
Мы друг друга не делили,
Чтоб в согласии и в мире
Дружно по-соседски жили.
Поздравления с Днем народного единства в прозе
Поздравляю с Днем народного единства! Нельзя забывать историю своего народа и предков, ведь именно она сделала нас такими, какие мы есть сейчас. Много людей разных национальностей живет на нашей земле, и надо помнить, что мы едины. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости, стабильности и уверенности. А главное, мирного неба над всеми нами, чтобы ни один человек не видел войны!
Поздравляю с Днём народного единства и желаю всегда верить в лучшее, стремиться к светлому будущему и помнить о великой истории своего народа. Пусть для дружбы не будет границ, пусть для мечтаний не будет предела. Желаю здравствовать и с каждым днём вносить свой вклад в развитие, процветание своей страны, своего народа, всего мира!
Флаг. Россия. США Фото: pexels.com
Поздравляю с Днём народного единства. Пусть в мире станет больше доброты, любви и понимания, пусть каждый народ борется за своё счастье, а не за новые земли, пусть каждый человек проявляет дружелюбность, а не агрессию. Желаю мудрости, силы воли, смелости и щедрости души. Желаю безграничной любви к своей Родине, своему народу и давним традициям, а также уважения к другим народам мира и постоянного стремления к светлому будущему.
Поздравления с Днем народного единства в смс
В нашей стране народов много,
Мы все — один большой народ!
У нас, у всех — одна дорога,
И к дружбе нас одна ведет!
Давайте будем мы едины,
И уважать друг друга будем,
Ведь вместе мы непобедимы,
Мы все равны на свете, люди!
День народного единства
Отмечает вся страна,
Всех сегодня поздравляем!
Жизни мирной навсегда.
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