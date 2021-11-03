Горняк22: Всемирный день косплея 2021: история и традиции праздника

Косплей Фото: pexels.com

Косплей – это перевоплощение в образы различных известных персонажей и примерка их характеров на себя. Многие выступают в костюмах любимых героев на различных фестивалях

История Всемирного дня косплея

3 ноября отмечают Всемирный день косплея. Это искусство зародилось в Нью-Йорке на первом собрании World Science Fiction в 1939 году. Об этом сообщает портал newsua.ru.

Сам же косплей стал популярен в начале 90-х годов. Идея перевоплощаться в образы известных персонажей расцвела с появлением видеоигр, игрового кино, комиксов и аниме.

Традиции Всемирного дня косплея

Косплей Фото: pexels.com

Ежегодной традицией Всемирного дня косплея стало проведение в Японии шоу под названием Tokyo Game Show, на которое съезжаются косплееры со всего мира. В течение года они подготавливают новые образы, чтобы удивить остальных участников и оказаться в центре внимания.

Целая индустрия направлена на то, чтобы поддержать и популяризировать этот праздник. Создаются разнообразные костюмы, парики, аксессуары, рассчитанные на людей любой комплекции.

3 ноября некоторые страны устраивают собственные фестивали, приуроченные к празднованию этого дня.

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