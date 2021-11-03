Горняк22: «Безгранично доверяли»: как адвокат «отжал» бизнес у барнаульских пенсионеров

Правосудие Фото: pixabay.com

Юридическая помощь обернулась для жителей Барнаула потерей коммерческой недвижимости и большими долгами, которые они выплачивают с пенсии

Ленинский районный суд Барнаула признал незаконным договор купли-продажи здания, ранее принадлежавшего барнаульским предпринимателям. Это решение может стать основанием для уголовного дела, которого семье не удавалось добиться на протяжении четырех лет. Супруги считают, что стали жертвами мошенничества со стороны адвоката.

«Вложили все, что имели»

В 2015 году супруги Ивановы (фамилия изменена, – Прим.ред.) решили открыть магазин-закусочную в Барнауле. Они взяли в аренду землю и построили здание. Во всех юридических вопросах начинающих предпринимателей сопровождал один из местных адвокатов.

«Мне порекомендовал его мой давний знакомый. Поэтому сомнений в его профессионализме и честности не возникло ни на минуту. За время сотрудничества наши семьи даже подружились настолько, что мы прописали его жену и дочь в нашей квартире, чтобы девочка смогла пойти в элитную гимназию», – рассказывает Надежда Иванова.

Но бизнес не задался. Из-за резкого роста цены на аренду земли предприниматели не справлялись с платежами. В итоге по решению суда задолжали внушительную сумму муниципалитету.

«Я была не в себе от свалившихся тогда проблем. Но так как полностью доверяла адвокату, рассчитывала, что он найдет законный выход из сложившейся ситуации. В строительство здания мы вложили все, что имели, брали кредиты, и, конечно, до последнего надеялись спасти бизнес», – рассказывает женщина.

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И адвокат нашел «выход» – переоформить магазин-закусочную на другого человека. Изначально его перевели на дочь Ивановых, которая имеет инвалидность, затем права собственности неоднократно переходили на знакомых адвоката, а в итоге здание было продано, но его владельцы за него так и не получили ни копейки.

«Когда начались проблемы с долгами, я судорожно искала покупателя, рассчитывала продать магазин и рассчитаться с долгами. В один из дней позвонил наш адвокат радостно сообщил, что нашел того, кто согласен купить объект. Правда, дешевле, чем мы изначально выставляли, но я уговорила мужа согласиться, так ни здоровья, ни сил уже не оставалось», – говорит Надежда.

«Адвокат не может обмануть»

После оформления сделки купли-продажи, вспоминает Иванова, адвокат пообещал, что деньги перечислят в ближайшее время. Но два месяца спустя семья их так и не получила.

«Я заволновалась, стала ему звонить, но в ответ слышала, что он то якобы в больнице с сердечным приступом, то ему стало плохо в дороге за рулем. На вопросы, где его найти, супруга отвечала, что он ушел из семьи, и где находится – неизвестно», – продолжает Иванова.

Женщина отмечает, что даже в тот момент не думала, что стала жертвой мошенничества.

«Я свято верила, что адвокат в силу профессии точно не может обмануть», – заверяет она.

После того, как сомнения отпали, она обратилась с заявлением в управление Следственного комитета по краю. Но на протяжении трех лет получала отказы в возбуждении уголовного дела.

«Будем обжаловать»

В конце сентября Ленинский районный суд вынес решение о признании трех из четырех сделок купли-продажи здания недействительными, и взыскал с одного из ответчиков 2 млн рублей. Однако супруги считают, что рыночная цена объекта в два раза выше этой суммы. Но и ту, что установил суд, будет взыскать проблематично.

«Мы намерены обжаловать в краевом суде решение районного суда и признать четвертую сделку также недействительной, так как с подставного продавца, который гол как сокол, взыскать рыночную стоимость строения нереально. Эти решения могут стать основаниями для уголовного дела, чего Ивановы добиваются уже несколько лет», – прокомментировала сторона защиты супругов Мария Доценко.

Семья обращается к жителям края, которые также пострадали от «псевдоадвокатов», чтобы совместно искать защиту у правоохранительных органов. Свои контакты можно присылать на почту редакции: tolknews@gmail.com.

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