ГОРНЯК22 02.11.2021
Предпринимателям

Горняк22: 33 тысячи жителей Алтайского края заболели ОРВИ за неделю

Горняк22
21 минута Ago

ОРВИ Фото: pixabay.com

Недельный порог заболеваемости ОРВИ на сегодняшний день превышен среди взрослого населения и детей в возрасте от 7 до 14 лет

32,9 тысячи случаев ОРВИ зарегистрировано за неделю в Алтайском крае. Случаев заболевания гриппом на территории региона нет, сообщает Роспотребнадзор края.

По данным ведомства, в регионе сейчас регистрируют риновирусы, риносинцитиальные вирусы и парагрипп.

На конец октября из-за ОРВИ в Алтайском крае полностью закрыто шесть школ и один детский сад, частично закрыты 250 классов в 99 школах и 186 групп в 111 детсадах. Однако с 30 октября все образовательные заведения находятся на каникулах.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: Врачи рассказали, что им запрещено диагностировать коронавирус у детей

Горняк22: Врачи рассказали, что им запрещено диагностировать коронавирус у детей

Горняк22
21 минута Ago
Скорая помощь. Коронавирус Фото: Виталий Барабаш В России пока не пришли к единому мнению о сроках запуска вакцинации от коронавируса среди подростков. Пока 1 января называют официальным стартом...

Читать по теме:

ВТОПЕ: