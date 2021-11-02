Горняк22: Тело россиянки привезли к администрации из-за конфликта с моргом

Гроб Фото: pexels.com

По словам местных жителей, местное бюро судебно-медицинской экспертизы якобы сутками держит тела, не реагирует на жалобы в полицию и вымогает деньги

В Краснодарском крае семья привезла к зданию администрации тело умершей родственницы после требований оплатить перевозку тела, сообщает ТАСС.

Ранее в Сети появилось видео, в котором мужчина рассказал не может похоронить свою мать. По его словам, бюро судебно-медицинской экспертизы потребовало у него 7 тысяч рублей за транспортировку тела из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной. После этого мужчина привез тело прямо к центральному входу мэрии.

Глава администрации района Андрей Палий в своем аккаунте в Instagram подчеркнул, что ситуация с телом умершей женщины аморальна.

«Вопросы к работе морга и ритуальных агентств есть. И здесь нужно наводить порядок, чтобы все было прозрачно: за какие услуги и сколько нужно платить», – написал он.

По его словам главы, морг принял тело женщины. Ситуацию обсудят на совещании с участием заинтересованных сторон.

Ранее барнаульский пенсионер погиб из-за «ленивого» сотрудника газовой службы. Предварительно известно, что сотрудник аварийной службы не починил газовое оборудование и предложил хозяину самостоятельно поменять баллон. Мужчина начал манипуляции с баллоном, в этого время газ ворвался и произошел пожар.

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